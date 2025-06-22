Симоньян назвала противостояние России Западу сложнее предыдущих войн

Tекст: Ирма Каплан

«Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, «если бы не мы, Украина продержалась бы три дня». «Если бы не мы», имея в виду США, естественно. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».

Сравнивая текущую ситуацию с годами Великой Отечественной войны, медиаменеджер напомнила, что тогда на стороне СССР были Соединенные Штаты, Великобритания и другие, воевали все вместе. Теперь же Россия противостоит западному миру практически в одиночку.

Симоньян добавила, что прекращение поддержки Киева со стороны США свел бы украинский кризис на нет очень быстро. Если же Вашингтон пойдет на эскалацию, ситуация будет хуже, чем в случае Израиля с Ираном.

«Мы же заднюю не дадим, это же очевидно. <...> Мы что, «вернем» Донбасс им? Мы отдадим на растерзание Крым? Ну смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности», – резюмировала она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Маргарита Симоньян отмечала, что многие уехавшие из России граждане теперь испытывают страх из-за невозможности вернуться.

А писатель Захар Прилепин заявил, что внимания заслуживают только те, кто остается верен своей стране даже в самые трудные времена, а покинувшие Россию могут вернуться, но уже не будут в центре общественного интереса.

Днем ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как желание Европы навредить России уперлось в интересы США.