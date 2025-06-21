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    21 июня 2025, 16:00 • Экономика

    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей.

    В Евросоюзе решили отказаться от введения лимита в 45 долларов вместо нынешних 60 за баррель российской сырой нефти. Предполагалось, что эта мера также войдет в 18-й пакет санкций ЕС против России. Как пишет американское издание Politico, план по сдерживанию цен оказался неосуществимым из-за вспыхнувшего на прошлой неделе конфликта между Израилем и Ираном.

    «Европейский союз не будет продвигать планы по введению новых жестких ценовых ограничений на экспорт российской нефти в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», – сообщила газета.

    Понижение потолка цен на российскую нефть должны были обсудить министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 23 июня в Брюсселе. Но два дипломата подтвердили газете, что углубляющийся конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не работает. «На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельному значению, но ситуация слишком нестабильна», – пояснил дипломат.

    Евросоюз, страны «Большой семерки» (G7) и Австралия ввели с декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что планы Еврокомиссии понизить потолок могут негативно повлиять на стабильность энергетических рынков. Он также напомнил об опыте работы России в условиях ограничений и способности минимизировать вред от новых санкций.

    Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в ходе доклада на Энергетической панели ПМЭФ, что Евросоюз на самом деле преследует цель повысить эффективность своих закупок из России. Но США не согласятся на снижение потолка, так как это негативно повлияет на рентабельность их нефтяного экспорта. Он напомнил, что с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 млрд евро, став четвертым по объему покупателем.

    В экспертной среде говорят, что попытки Запада ввести ограничения на закупки российской нефти не дали результата – «черное золото» нашло новых покупателей, но при этом также продолжает поступать на европейский рынок и приносить доходы РФ.

    «Россия торгует с теми странами, которые готовы закупать у нее нефть. Потолок касается предоставления услуг на транспорт, трейдинг, страхование и так далее. Условно говоря, если нефть продается в Индию, а перевозчиком является европейская компания, то она должна обеспечить транспортировку только в том случае, если нефть в порту отгрузки, например, в Приморске стоит не больше, чем потолок», – пояснил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, идея снизить потолок до 45 долларов не будет воплощена, потому что против этого выступают США: «Американцы в целом уже за восстановление отношений с Россией. А другая проблема связана с тем, что участники перевозок, в том числе европейские, пишут в документах, что соблюдают все эти потолки. Зачастую вопрос заключается в том, захочет ли европейский регулятор преследовать тех же самых греческих перевозчиков, которые в документах занижают реальную стоимость российской нефти».

    Спикер отметил, что до сих пор не слышал о случаях уголовного преследования европейских перевозчиков и судовладельцев за возможные нарушения в сфере ограничений ЕС на российскую нефть. «Эскалировать конфликт в данной сфере – это значит подталкивать себя к зоне риска, уменьшению доходов. Рискованно давить на тех, кто не соблюдает потолок. Провал поставок российской нефти на мировой рынок может подхлестнуть рост цен, тем более с учетом нестабильности на Ближнем Востоке», – добавил Митрахович.

    «Изначально подразумевалось, что в рамках установленного потолка цен на российскую нефть он будет пересматриваться раз в два месяца, чего так и не было сделано. А сейчас они задумались об этом по банальной причине – в начале мая нефтяные котировки стали сокращаться и приблизились к отметке 60 долларов за баррель. Понятно, что российская нефть при этом торговалась дешевле и в такой ситуации сохранять потолок в 60 долларов было бессмысленно», – отмечает Александр Фролов, замгендиректора Института национальной энергетики.

    Однако уже в том же месяце котировки начали восстанавливаться, а в начале прошлой неделе острой фазы ирано-израильского конфликта стремительно поползли вверх. Согласно прогнозам ОПЕК, ежедневный спрос на нефть в третьем квартале этого года будет на миллион баррелей больше, чем во втором.

    «Наступил сезон высокого спроса. Цена российской нефти начала восстанавливаться и стала выше отметки в 65 долларов за баррель, – добавил спикер. – При такой ситуации ставить потолок до 45 долларов – это вернуться к ситуации лета 2022 года, когда ЕС, G7 и Австралия очень боялись дефицита нефти и роста цен. А сейчас появилось дополнительное обременение в виде очередного конфликта на Ближнем Востока, когда вообще неясно, что будет с ценами».

    Собеседник пояснил, что Евросоюз не настолько самостоятельный игрок, чтобы в одиночку вводить ограничения цен на российскую нефть: «ЕС входит в коалицию по сдерживанию цен. В ней помимо ЕС и «Группы семи», где основную роль играют США, также находится Австралия. Поэтому решение, которое продавливало европейское руководство, должно приниматься на коалиционном уровне».

    По его словам, данный ценовой потолок касается исключительно той нефти, которая перевозится «морем в рамках западной экосистемы морских перевозок»: «Это не ограничения на российскую нефть, которая идет по трубопроводам. Потолок цен – это даже не санкция».

    Фролов напомнил, что изначально идея подобного потолка возникла на основе прогнозов о снижении нефтедобычи в России, в отношении которой в 2022 году начали вводиться санкции. Сначала статистика подтверждала эти выкладки, потому что в марте-апреле 2022 года добыча нефти в России сокращалась, но затем она начала восстанавливаться. Кроме того, ближневосточные страны выступили против исчезновения российских поставок нефти с мирового рынка, что грозило «поднятием цен до любых уровней – вплоть до 380 долларов США за баррель». В частности, Саудовская Аравия заявляла об отсутствии технических возможностей возместить потери в случае ухода России с нефтяного рынка.

    «Логика потолка в том, что он близок к рыночной цене российской нефти. Иначе он не сработает. Осенью 2022 года рыночная цена была порядка 65 долларов за баррель, поэтому механизм в рамках потолка подразумевал уменьшение рыночной цены на пять процентов – вот поэтому потолок установили на отметке в 60 долларов», – пояснил собеседник.

    Фролов также напомнил о запрете президента России Владимира Путина на поставки нефти в рамках ценового потолка, «но в этом указе есть пункт, который подразумевает, что при наличии специального разрешения такого рода поставки можно осуществлять». Таким образом, «в сегменте морских перевозок Россия продолжает занимать около 14% мирового нефтяного рынка».

    На прошлой неделе президент продлил срок действия ограничений на экспорт российских нефтепродуктов при ценовых потолках до конца 2025 года. Согласно документу, запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов распространяется на все контракты, в которых прямо или косвенно используется установленный странами G7, Евросоюзом и Австралией ценовой потолок.

    В свою очередь независимый аналитик Александр Разуваев подчеркивает, что «Россия принципиально не соблюдает нефтяной потолок ЕС и ей все равно, будет ли он понижен». «Евросоюз вводил этот потолок для себя, когда российская нефть еще шла в Европу. А сейчас она продается по всему миру: в Пакистане, Индии, Китае. В итоге Европа откажется от ограничений цен на российскую нефть. Идея ввести такой потолок была глупой сама по себе по той простой причине, что он не соблюдается. Турция и Индия частично перепродавали нашу нефть в ЕС».

    Эксперт согласен, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке вносит свои коррективы и цены растут, но «в любом случае эта свара продлится не больше месяца и затем наступит ясность». «Найти замену российской нефти быстро нельзя. Крупнейшие производители нефти на сегодня – это Россия, США и Саудовская Аравия. Доля РФ – чуть более четырех млн баррелей в сутки, хотя мы сейчас продаем даже чуть меньше квоты ОПЕК+», – добавил Разуваев.

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