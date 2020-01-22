Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.

В частности, Мишустин назначил первым заместителем руководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

Кроме того, Наталья Савина назначена руководителем протокола – замглавы аппарата правительства, Кирилл Лысогорский возглавил департамент промышленности правительства, Борис Наконечный назначен директором департамента формирования гособоронзаказа правительства, Марина Волкова назначена директором департамента референтуры премьера.

Также Николай Архипов возглавил департамент оборонно-промышленного комплекса правительства, Василий Толоко назначен директором департамента экономического развития и финансов правительства.

Полный список назначений представлен на сайте кабмина.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров.

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.

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