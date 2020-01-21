Утвержден состав нового правительства Ливана

Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового кабмина страны, сообщил президентский дворец.

Кабмин, в который вошли 20 министров-технократов, возглавил Хассан Дияб, передает РИА «Новости».

Министры представляют христианские и мусульманские общины страны. Новое правительство попытается вывести государство из острого экономического кризиса, передает ТАСС.

Напомним, кабмин Саада Харири подал в отставку осенью. Это произошло на фоне массовых акций протеста. Демонстрации в стране продолжаются. В частности, беспорядки произошли у жандармерии в Бейруте, которая находится рядом с российским посольством.