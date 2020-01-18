Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в центре столицы

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать ситуацию в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.

«Президент республики Мишель Аун провел серию телефонных переговоров с министром обороны, министром внутренних дел, командующим армией и главой внутренних сил безопасности и призвал их обеспечить безопасность мирных демонстрантов и общественного и частного имущества и восстановить спокойствие в центре Бейрута», – сказано в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».

В это время силы внутренней безопасности стянули в центр Бейрута большое количество людей и спецтехники для разгона демонстрантов. До этого армия смогла вытеснить митингующих с улиц около парламента в центре столицы, однако противостояния продолжаются. Так, армия пытается выгнать демонстрантов с Площади павших, применяя водометы и слезоточивый газ, митингующие при этом бросают в полицейских камни и петарды.

Кроме того, полиция призвала мирных демонстрантов покинуть место столкновений, предупредив, что все оставшиеся будут задержаны как провокаторы и соучастники погромов.

Также отмечается, что в центр Бейрута подъезжают дополнительные машины скорой помощи ливанского Красного креста и гражданской обороны. По последним данным, в ходе столкновений пострадали более 75 человек.

Активисты планировали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом «суббота гнева», но мирная акция быстро переросла в беспорядки. Причиной недовольства демонстрантов стала экономическая и финансовая ситуация в Ливане. Страна, по выражению президента Мишеля Ауна, страдает от финансовой блокады и санкций.

Ранее на этой неделе в Бейруте на улице, где располагается посольство России, произошли столкновения демонстрантов и полиции. Демонстранты требовали освободить задержанных участников протестов, которые находятся в местной жандармерии у въезда на эту улицу. Полиция сообщала, что ситуация взята под контроль.