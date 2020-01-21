Киев попросил у ОБСЕ помощи в возвращении 115 украинцев из России

Украина надеется, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поможет вернуть на родину 115 украинских граждан, против которых в России расследуются уголовные дела или вынесены приговоры, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она напомнила об обмене, который состоялся между Россией и Украиной в сентябре 2019 года по формуле «35 на 35», передает ТАСС.

«Однако еще 115 украинских заключенных остаются в местах лишения свободы на территории РФ. Прошу действующего председателя ОБСЕ применить все рычаги влияния с целью восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на родину», – сказала Денисова.

Государственная криминально-исполнительная служба Украины утверждала, что на Украине удерживаются более 300 граждан России: на 1 сентября 130 россиян содержались в СИЗО, 206 – в учреждениях исполнения наказаний.

В октябре в МИД России заявили, что идет работа по новому возможному обмену заключенными между Россией и Украиной идет, но точных дат не назвали. Кремль также сообщал о продолжении работы по обмену с Украиной.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого события.