Парламент Узбекистана утвердил кандидатуру премьера

Парламент Узбекистана в ходе совместного заседания обеих палат вновь утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра.

В ходе тайного голосования за утверждение Арипова в должности главы правительства проголосовали большинство из 150 депутатов нижней палаты и 97 членов Сената, передает РИА «Новости».

Кандидатуры в состав нового кабмина будут рассмотрены и одобрены позднее на заседании законодательной палаты парламента после ее предварительного рассмотрения фракциями.

Арипов, которому 58 лет, занимает пост премьер-министра с 2016 года.

В соответствии с конституцией страны, кандидатура премьер-министра была выдвинута Либерально-демократической партией Узбекистана, имеющей наибольшее число депутатских мест в законодательной (нижней) палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, эта партия получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте страны.