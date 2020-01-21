Скандальный тележурналист Габуния вызвал гнев Саакашвили

Грузинский тележурналист Георгий Габуния, оскорбивший в 2019 году в прямом эфире президента России Владимира Путина, своим очередным монологом привел в ярость экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скрывающегося от грузинского правосудия на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Габуния, ныне работающий на «Мтавари архи» («Главный канал»), заявил, что в свое время Саакашвили принес стране «большую пользу», но сейчас тот и ему «не нравится по многим причинам».

Габуния сказал, что «Саакашвили никогда не вернется единоличным правителем Грузии, так как ему никто не даст такого права, и это он сам хорошо знает, потому и пошел на объединение своей партии «Единое национальное движение» с другой оппозицией».

Бывший президент Грузии в ответ заявил, что только грузинский народ должен решать, кто придет во власть, а не «какой-нибудь полезный идиот (лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины) Иванишвили или отдельная известная личность».

Назвав Габуния «талантливым журналистом», Саакашвили заявил, что тот не имеет права «навязывать свои мысли народу Грузии».

Саакашвили также заявил, что 60% граждан Грузии желают его возвращения в страну, тем более что он «никогда не был единоличным правителем и не собирается быть таковым».

При этом, объясняя тележурналисту, как работает демократия, Саакашвили назвал на английском языке Георгия Габуния «глупым» («stupid»).

Напомним, в прямом эфире «Рустави 2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния в нецензурной форме оскорбил российское руководство. Владимир Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.

В октябре Габунию вызывали на допрос в генеральную прокуратуру Грузии.

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