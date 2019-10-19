Скандального грузинского телеведущего Габунию вызвали на допрос

Георгий Габуния, уволенный с поста ведущего телеканала «Рустави 2» после бранной речи в адрес руководства России, вызван в генеральную прокуратуру Грузии.

Как сообщила грузинская телекомпания «Имеди», Габуния дал показания по делу о хищении денежных средств «Рустави 2».

Сам Габуния заявил, что вызов его в прокуратуру связан с желанием грузинских властей собрать компромат на бывшего гендиректора телеканала Нику Гварамию, который сейчас руководит телеканалом «Мтавари архи», передает ТАСС.

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«У меня складывается впечатление, что у них (властей Грузии – прим. ВЗГЛЯД) это не получится, однако они должны довести до конца опросы. Не думаю, чтобы предоставленная мною информация внесла бы какие-то радикальные изменения в дело», – сказал он после выхода из прокуратуры.

Габуния сообщил, что дал подписку о неразглашении деталей дела и не может рассказать, какие вопросы ему задавали на допросе.

Габунию вызывали на опрос еще 7 октября, однако затем дата была перенесена на 19 октября.

Напомним, в прямом эфире «Рустави 2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния в нецензурной форме оскорбил российское руководство. Президент Владимир Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.

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