Госдума поддержала законопроект о праве детей на жилье при разводе родителей

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, в соответствии с которым суды получат право привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.

Целью проекта закона является обеспечение защиты жилищных прав ребенка, не достигшего 18 лет, при разводе родителей, в том числе «путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением», цитирует ТАСС пояснительную записку.

В статье 86-й Семейного кодекса указано право суда при наличии исключительных обстоятельств привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Дополнительные средства выплачиваются сверх алиментов.

В перечень таких обстоятельств входят болезнь или увечье ребенка или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним, «другие обстоятельства». Перечень особых обстоятельств в этой статье не является исчерпывающим, однако, так как указаны лишь обстоятельства, связанные со здоровьем ребенка, суды на сегодня трактуют статью только в рамках возмещения расходов исключительно на лечение и реабилитацию ребенка.

В связи предложено включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие жилья, пригодного для постоянного проживания ребенка, и другие обстоятельства. Таким образом, суды смогут в каждом конкретном случае оценивать все сложившиеся обстоятельства и принимать адекватное решение на их основе, сказано в сопроводительных материалах.