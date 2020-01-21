Краснов исключил возможность изменений после реформы разделения следствия и надзора

Кандидат на должность генпрокурора России Игорь Краснов отверг возможность изменений после реформы о разделении следствия и надзора.

«Я считаю, что реформа была эффективная, следствие и надзор были разделены. И ни у одного органа нет стольких полномочий – и надзор, и следствие», – сказал Краснов, отвечая на вопрос зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елены Мизулиной.

Он отметил, что в настоящее время могут быть разные позиции Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, «но полномочия все регулируются законом». «Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной», – отметил Краснов, передает ТАСС.

Он также отметил, что инструментария Генеральной прокуратуры в части надзора за следствием достаточно. «В настоящее время полномочий Генпрокуратуры в сфере надзора достаточно. Они огромны, они широки», – отметил он.

Тем временем комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате Краснова на должность генпрокурора.

Окончательное решение по вопросу о назначении Краснова генпрокурором должен принять Совет Федерации на заседании 22 января.

В понедельник президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не назвал возможное место работы Чайки.