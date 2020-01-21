В ДНР подтвердили убийство замкомандира полка спецназначения МВД

В Донецке убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики с позывным «Грин», сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Я подтверждаю данную информацию. На данный момент ведутся следственные действия», – сказал Бердичевский передает РИА «Новости».

Ранее информация о том, что в Донецке убит командир полка специального назначения ВВ МВД, появилась в соцсетях.

Накануне Бердичевский заявил, что любая попытка наступления на Донбасс закончится «тотальным усмирением» вооруженных сил Украины.