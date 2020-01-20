Потерявшийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает региональном главке МЧС.

Об исчезновении 39-летнего мужчины спасателям рассказал житель Карагинского района, сообщивший, что его брат отправился на снегоходе из села Ивашка в село Карага и пропал.

Несколько дней мужчину искали спасатели и волонтеры. Пропавший житель Камчатки был обнаружен в 12 километрах от устья реки Макаровка.

«Как оказалось, житель Ивашки выехал в село Карага в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Температура воздуха в тех краях опускалась до минус 15-20 градусов. Выяснилось, что мужчина провел возле костра около трех суток», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Там добавили, что спасатели отвезли мужчину в больницу, у него обнаружена легкая степень обморожения кистей и стоп.

Напомним, 9 января поисковая группа нашла бригадира оленеводческой бригады «Пионер» на Чукотке, пропавшего в декабре прошлого года и 16 дней прожившего без еды.