Прожившего 16 дней без еды оленевода нашли на Чукотке

Поисковая группа нашла бригадира оленеводческой бригады «Пионер» на Чукотке, пропавшего в декабре прошлого года и 16 дней прожившего без еды, сообщил представитель ЕДДС городского округа Эгвекинот.

По словам источника, мужчина пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда отправился на снегоходе.

«Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней. Его нашли в балке, сейчас везут в село Рыркайпий, еще не доехали. В медицинской помощи он не нуждается», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что поисковая группа позвонила в ЕДДС по спутниковому телефону и сообщила о том, что мужчина найден.

Как рассказал представитель администрации ГО Эгвекинот, мужчина выжил, так как топил рыбацкий балок, где укрылся, подручными материалами.

«Он выехал в Рыркайпий и заблудился. Постоянно шли поиски, вертолет вылетал на 26 декабря на место, где в последний раз мужчина выходил на связь со спутникового телефона, потом он разрядился. В итоге мужчину нашли в другом месте, в 200 километрах от Рыркайпия. Его нашел местный житель – поисковая группа из числа жителей Рыркайпия также искала все праздники», – сообщил источник.

Он добавил, что мужчина сильно исхудал, но его состояние удовлетворительное. Тем не менее, его осмотрят медики в селе.

«Когда его нашли, его чуть-чуть покормили. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней», – добавил собеседник.