Участники берлинской конференции предложили начать восстановление Ливии

Участники берлинской конференции по ливийскому урегулированию предложили создать механизм экономического восстановления для Ливии под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи, говорится в итоговом документе встречи.

«Мы призываем создать механизм экономического восстановления для Ливии, поддерживающий развитие и реконструкцию во всех регионах под эгидой нового, представительного и единого правительства, осуществляющего свою власть над всей ливийской территорией, в целях развития пострадавших районов с приоритетным развитием проектов реконструкции в городах Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи», – приводит текст документа ТАСС.

«Мы поддерживаем расширение прав и возможностей ливийских муниципалитетов и призываем центральные власти полностью взять на себя обязательство предоставить необходимые финансовые средства для поддержания местного самоуправления, особенно на юге», – отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается поддержка проведения в Ливии экономических реформ, развития и усиления независимых надзорных и контрольных институтов. Участники конференции готовы предоставить ливийским властям техническую помощь для повышения прозрачности, подотчетности и эффективности экономических институтов страны.

Документ также призывает к проведению всеобъемлющего аудита Ливийского инвестиционного управления (ЛИУ), напоминая, что СБ ООН «заморозил активы ЛИУ с целью их сохранения на благо ливийского народа». В документе не говорится напрямую об условиях разблокирования этих активов, однако призыв к аудиту и ревизии этой структуры соседствует с напоминанием о целях заморозки ее активов.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил итоги международной конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.

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