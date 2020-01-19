Порошенко призвал бороться с врагами иорданской водой

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко поздравил украинцев с Крещением и выразил надежду, что «иорданская вода выгонит врага».

«Сегодня один из самых больших христианских праздников – Крещение Господне, Богоявление. Пусть Господь щедро благословит всех украинцев. И пусть иорданская вода выгонит с Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир», – написал Порошенко в своем Twitter.

В 2018 году Порошенко в обращении на Пасху сопоставил «победу Христа над смертью и ложью» с украинской победой «над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла российская агрессия».