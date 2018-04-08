Порошенко сравнил Украину с Христом

Президент Украины Петр Порошенко в поздравительном обращении к гражданам страны сопоставил «победу Христа над смертью и ложью» с украинской победой «над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла российская агрессия».

«Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла российская агрессия», – приводятся слова Порошенко на сайте администрации президента Украины.

Порошенко отметил, что Пасха – особенный день, так как вместе с ним приходит уверенность в том, что «самые тяжелые испытания уже точно позади».

Он заявил, что нужно обеспечить мир внутри страны и на внешних границах, чтобы не терять перспективы, открывшиеся перед Украиной.

«Мир вам», – так говорил Спаситель. А еще – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», – заявил Порошенко.

Он отметил, что мир невозможно обеспечить «без высокопрофессиональной армии», которая внушает «надежду на мир и любовь к Украине».

Накануне Порошенко говорил, что «лучшие вооруженные силы» Украины позволят завершить «войну» победой Киева.