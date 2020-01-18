Анонсирован новый закон о децентрализации на Украине

На Украине разработают новый проект закона о децентрализации, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он рассказал, что на встрече в Офисе президента Украины обсуждались «вопросы децентрализации», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Было решено разработать «новый законопроект». Проект закона планируют разрабатывать с «более широким привлечением различных слоев общества», экспертов, а также «всех, кто будет эффективно приобщен к этому процессу».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как президент Украины Владимир Зеленский попытался изменить конституцию страны, закрепив в ней принципы «децентрализации», которые напоминали нечто прямо противоположное – централизацию.

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