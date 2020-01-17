Меркель перевела Украину на ручное управление

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17 января, пятница  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться со своими врагамиФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
На Украине начался новый политический кризис. После того, как в Сети опубликовали аудиозаписи, где якобы глава правительства Украины оскорбляет президента страны, Алексей Гончарук подал заявление об отставке лично в руки Владимиру Зеленскому. При этом уволить премьера, согласно конституции, может только Верховная рада. Почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...

Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
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              Меркель перевела Украину на ручное управление

              Канцлер заявила Зеленскому, что реформа Конституции Украины не устраивает европейцев   17 января 2020, 21:15
              Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool
              Текст: Василий Стоякин

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              Владимир Зеленский попытался изменить Конституцию Украины, закрепив в ней принципы «децентрализации». Его законопроект полностью игнорировал проблему Донбасса и напоминал нечто прямо противоположное – централизацию. Но что-то пошло не так, и всего один телефонный звонок из Берлина заставил президента отказаться от своих планов. Что же произошло?

              В 2014 году сразу после победы Евромайдана ряд восточных и южных областей Украины запросили федерализацию, в чем им было категорически отказано. Что случилось после, помнят все.

              В украинских политических элитах в качестве аксиомы воспринимается утверждение, что федерализация Украину погубит – развалит, раздробит, лишит суверенитета. Взамен, чтобы как-то успокоить закипающие регионы, им была обещана децентрализация, то есть расширение прав и возможностей без отказа от унитарного склада государства.

              Но, в соответствии с украинской народной традицией, децентрализация выходила какая-то гибридная – чем её больше, тем сильнее контроль Киева на местах.

              Децентрализация от Порошенко

              Расширение прав местного самоуправления было задумано ещё во время конституционной реформы 2004 года, однако тогда до этого «не дошли руки». К разработке проекта вернулись только при президенте Януковиче, а внедрять его в жизнь начал уже президент Порошенко.

              В 2015 году в первом чтении были приняты поправки к Конституции Украины, которые даровали местному самоуправлению новые права. Второго чтения так и не случилось, не говоря уже о третьем - решающем.

              Дело в том, что новации предполагали введение особого режима самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса ­- это предопределено Минскими соглашениями. Как заявил Порошенко, продолжение реформы будет зависеть от их выполнения. В его картине мира Минские соглашения должна выполнять исключительно Россия, при этом не уточняется, что именно Россия должна делать для их исполнения. Результат немного предсказуем.

              В то же время в стране началась административно-территориальная и бюджетная реформы.

              В рамках первой был введён новый базовый уровень управления – община, добровольно-принудительное создание которых охватило сельскую местность. Параллельно предполагалось укрупнить районы, и из почти 500 оставить только 100, но от этой идеи пришлось отказаться из-за сопротивления региональных элит.

              В рамках второй реформы было существенно расширено финансирование местного самоуправления за счет общегосударственных налогов. «На местах» оставляли 60% налога на доходы физических лиц, 100% налога на имущество и 100% единого налога, кроме того, были увеличены централизованные субсидии местным бюджетам.

              Децентрализация считается самой успешной из реформ периода Порошенко.

              Местные бюджеты резко выросли, что оценили и региональные элиты, и население. Начались работы по благоустройству населённых пунктов. Даже в Днепропетровске, ещё с советских времён славном убитыми в хлам дорогами, появились нормально отремонтированные улицы.

              Но следствием такой децентрализации стала... централизация, а иначе и быть не могло. Порошенко изначально противопоставлял децентрализацию федерализации, поэтому расширение прав местного самоуправления осуществлялось за счёт самоуправления регионального. Местные бюджеты перешли к прямым отношениям с госбюджетом - без посредства района и области, что не только ослабляло регионы, но и делало общины зависимыми от благорасположения Киева.

              Порошенко даже нашел способы навязывать регионам собственных глав администраций, которые ещё со времён Кравчука назначались по согласованию с местными элитами.

              Впрочем, президенту всё это не помогло. Местные элиты поддержали его довольно вяло, а назначенные по новой модели губернаторы, как выяснилось ещё в ходе избирательной кампании, работали на других кандидатов.   

              Децентрализация от Зеленского

              Проект конституционных изменений по децентрализации, подготовленный по поручению нового президента, ещё более интересен. Прежде всего, явным смещением в сторону централизации даже по сравнению с проектом Порошенко.

              Во-первых, проект предполагает возвращение к прямому управлению регионами.

              Порошенко планировал ликвидацию госадминистраций в областях и районах с передачей функций исполнительной власти соответствующим комитетам местных советов. При этом президент получал право назначать префектов с контрольными функциями, и контроль понимался расширительно: до вердикта суда префект мог приостанавливать решения советов, которые казались ему незаконными, а президент - полномочия самих советов.

              Исходя из проекта Зеленского, исполнительную власть в регионах будут осуществлять сами префекты. При этом право на блокирование решений местных советов президент тоже оставляет за собой.

              Во-вторых, из реформы исключены нормы, касающиеся самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

              С одной стороны, понятно, что «особый статус» для них будет сложно провести через Верховную Раду ­- даже нынешнюю, сравнительно умеренную. При Порошенко принятие законопроекта в первом чтении сопровождалось штурмом парламента с человеческими жертвами – ветеран АТО из партии «Свобода» кинул боевую гранату, в результате чего погибло несколько военнослужащих Нацгвардии из оцепления. Зеленский очень боится подобного развития событий. 

              С другой стороны, закрепленные в Минских соглашениях «права отдельных районов» Донбасса (в частности – самостоятельная языковая политика) могли показаться привлекательными для других регионов страны. В перспективе это могло привести к стихийной федерализации Украины.

              Но есть и важная оговорка. По проекту Зеленского районы переименовываются в округа, что можно расценивать как уступку для выполнения Минских соглашений. Раньше территории ДНР-ЛНР можно было трактовать именно как отдельные районы – район как административно-территориальная единица был закреплён в Конституции. Преобразование районов в округа оставляет свободной трактовку «района» – ими могут быть признаны и республики Донбасса.

              В-третьих, ограничиваются финансовые права местного самоуправления. Конкретно – отменяется обязательное финансирование из государственного бюджета делегированных местному самоуправлению полномочий по образованию, здравоохранению, социальной защите, культуре, спорту. То есть зависимость местных советов от настроений в правительстве увеличивается.  

              В-четвёртых, упраздняется список областей. Раньше в Конституции были перечислены все 24 области, теперь же указывается, что они в принципе есть. Правда, особый статус Крыма, Киева и Севастополя сохраняется (кстати, Порошенко предполагал сделать Крым крымско-татарской автономией, а сейчас об этой инициативе даже не упоминают).

              Что это означает, не совсем понятно. Вероятно, не исключаются какие-то махинации с количеством и границами областей. Например, становится возможным создание вместо Донецкой и Луганской – Мариупольской и Северодонецкой областей. То есть реформа имеет смысл в случае окончательного отказа от реинтеграции Донбасса – тогда областными центрами не будут числиться «сепаратистские» города.

              В целом проект Зеленского существенно усиливал зависимость регионов от центра и превращал децентрализацию в ее полную противоположность. Но тут случилось неожиданное: проект был отозван Зеленским без объяснения причин.

              «Россию этот законопроект не устроит»

              Известно, что против «децентрализации» в версии Зеленского выступали представитли как России, так и Евросоюза, указывая, что это может усложнить мирный процесс в Донбассе.

              Связанный с Офисом президента телеграмм-канал «Легитимный» пояснл отзыв законопроекта так:

              «Наш источник в Офисе Президента сообщает, что в телефонном разговоре Зеленского и Меркель поднималась тема законопроекта о децентрализации. Канцлер сообщила, что этот законопроект не подходит самим европейцам, а также он будет иметь плохое влияния на сам "минский процесс" по "донбасскому кейсу". Россию этот законопроект не устроит, а, следовательно, переговорный процесс будет сорван».

              То есть реформу Конституции Украины отменила канцлер Германии. Что наглядно демонстрирует уровень украинского суверенитета.

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