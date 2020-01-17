Матери умершей взаперти девочки в Кирове вынесли приговор

Кировский областной суд приговорил к 13 годам колонии Марию Пленкину, чья дочь была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове – девочка пробыла там несколько дней одна без еды и воды.

Пленкину признали «виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью»)», передает ТАСС.

«Назначить ей наказание 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год», – огласил судья.

Гособвинение просило суд назначить женщине наказание в виде 13 лет и трех месяцев лишения свободы со штрафом в размере 7 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года, так как Пленкина понимала последствия своего поступка.

Сама обвиняемая признала вину, пояснив, что действительно оставила девочку дома одну на несколько дней, но не желала ей смерти.

По данным суда, тело ребенка было обнаружено на диване 20 февраля, девочка лежала без одежды. В квартире была температура +15 градусов, раскиданы игрушки, разбросан мусор, не было еды и воды.

Вентили с водой были перекрыты матерью при уходе, потому все дни в заточении ребенок не мог пить. Дочери Пленкина оставила две бутылки йогурта, мясо курицы и упаковку сарделек.

С 13 по 20 февраля женщина находилась у подруги, посещала ночной клуб, парикмахерскую, при этом утверждала, что за ребенком присматривают.

Отмечается, что до этого мать девочки высказывала намерения отдать ребенка в социальное учреждение. Комиссия экспертов признала Пленкину вменяемой.

Напомним, в декабре в Якутии полицейский спас четверых детей, запертых без еды: 29-летняя женщина оставила их одних дома на два дня.

До этого в Москве женщина на несколько дней оставила в однокомнатной квартире восьмерых болеющих детей с 63-летней бабушкой.

Также в Волгограде женщина оставила дочь в коляске у поликлиники, а в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку. Кроме того, в мае в Москве женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.