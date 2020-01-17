В Германии задумались о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС

Взгляд
17 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
Разделы

Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
Перейти а раздел…

Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Михаил Мишустин и его большие надежды

    Как происходили отставки правительства России

    Феминистки реформируют паспорта

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Погребинский объяснил, почему Зеленский не уволит «недопремьера» Гончарука
              Премьер Украины подал в отставкуКитай отреагировал на назначение Мишустина премьер-министром РоссииВ Шереметьево заработали курилкиЭрдоган может отбить у Хафтара желание продолжать войну
              Пушков оценил инициативу Саркози о РоссииКупание в проруби на Крещение объявили «несвойственным украинцам»Власти Москвы потратят на распознавание лиц горожан еще 2 млрд рублейВ Свердловской области нашли редчайший изумруд
              «Единая Россия» предложила ликвидировать партии за иностранное финансированиеДепутат Рады потребовал не слать ему обнаженные фото в рабочее времяАмериканскую НКО обвинили в вовлечении Грузии в «глобальную гражданскую войну»Генконсул США окунулся в крещенскую купель во Владивостоке

              Главная тема


              Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

              Красная армия


              В Минобороны рассказали о подвиге советского капитана, уничтожившего 150 фашистов при освобождении Польши

              «убивались в СССР»


              Соловьев в прямом эфире накричал на гостя из-за польского вопроса

              лишение гражданства


              Познер вступился за «оскорбившего верующих» Урганта

              Видео

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              глава правительства


              На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              В Германии задумались о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС

              17 января 2020, 12:02

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Федеральное сетевое агентство Германии приняло от компаний Nord Stream AG и Nord stream 2 AG («дочки» Газпрома) заявки на выведение трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС (части Третьего энергопакета).

              По информации Deutsche Welle, процедура, необходимая для «освобождения от норм регулирования», была 10 января запущена в отношении Nord Stream 2 AG и 23 декабря 2019 года – применительно к Nord Stream AG.

              Согласно документу Федерального агентства по сетям ФРГ, полный вывод из-под правил директивы возможен лишь для трубопроводов, строительство которых завершено до 23 мая 2019 года. Свое решение регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

              В Еврокомиссии заявили DW, что Германия, как государство – член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения газопроводов к ГТС Евросоюза, «имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами – членами ЕС».

              Доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений – распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков, напоминает ТАСС.

              Хотя ЕК утверждает, что это положение будет распространяться на все проекты морских газопроводов, она никогда не скрывала, что сам третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС разработаны и внедрены с целью расширения возможностей административного нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в государства – члены сообщества.

              Между тем вопрос о применении доработанной Газовой директивы остается открытым. Хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.

              Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Германия может помочь «Северному потоку – 2».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............