В Германии задумались о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии приняло от компаний Nord Stream AG и Nord stream 2 AG («дочки» Газпрома) заявки на выведение трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС (части Третьего энергопакета).

По информации Deutsche Welle, процедура, необходимая для «освобождения от норм регулирования», была 10 января запущена в отношении Nord Stream 2 AG и 23 декабря 2019 года – применительно к Nord Stream AG.

Согласно документу Федерального агентства по сетям ФРГ, полный вывод из-под правил директивы возможен лишь для трубопроводов, строительство которых завершено до 23 мая 2019 года. Свое решение регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

В Еврокомиссии заявили DW, что Германия, как государство – член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения газопроводов к ГТС Евросоюза, «имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами – членами ЕС».

Доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений – распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков, напоминает ТАСС.

Хотя ЕК утверждает, что это положение будет распространяться на все проекты морских газопроводов, она никогда не скрывала, что сам третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС разработаны и внедрены с целью расширения возможностей административного нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в государства – члены сообщества.

Между тем вопрос о применении доработанной Газовой директивы остается открытым. Хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Германия может помочь «Северному потоку – 2».

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