Умная кошка на эскалаторе восхитила соцсети

В Сети набирает популярность видео с кошкой, которая пользуется эскалатором. Интернет-пользователи восхищаются умом и сообразительностью животного и пишут также, что лень – это главное качество котов.

Ролик опубликован в Instagram. На нем видно, как кошка занимает одну из ступеней эскалатора и спокойно ждет, когда ее поднимут на этаж выше, не обращая при этом никакого внимания на окружающих. Кроме того, кошка аккуратно перепрыгивает верхнюю ступень эскалатора.

Интернет-пользователи не только ставят ролику лайки и восхищаются героиней видео, но также призывают помогать животным, забравшимся на эскалатор, безопасно с него сойти во избежание травмирования лап.

Ранее в Сети появилось видео с гигантским псом, который смешным образом реагирует на удар лапой по морде от маленького котенка.