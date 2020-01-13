Реакция пса на пощечину от котенка рассмешила соцсети

В Сети появилось видео с гигантским псом, который смешным образом реагирует на удар лапой по морде от маленького котенка.

Видео опубликовал «Ридус».

«Морда собаки – просто нечто!», «Ахахах, кошки всегда главные в доме вне зависимости от их размеров», «Пес еще не понял, с кем связался. Уморительно», «Этот взгляд… Вместо тысячи слов», – пишут в комментариях.

Ранее в интернете появилось видео с котом, который передвигается верхом на черепахе. Пользователи предположили, что кот, возможно, пожалел о выборе транспорта и предпочел бы метро, чтобы ехать быстрее.