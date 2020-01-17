Роспотребнадзор нашел снюс с мышьяком в Челябинской области

Роспотребнадзор начал проверять информацию о продаже в торговых точках в Челябинской области снюса с мышьяком, сообщили СМИ.

Как передает РЕН-ТВ, в нескольких точках продавали безникотиновый аналог снюса, в котором после проведения экспертизы был обнаружен мышьяк.

На данный момент возбуждены 44 административных дела, решается вопрос о возбуждении уголовных.

Напомним, во вторник Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.