Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа

В Россию с прошлого года прекратились поставки никотинсодержащей продукции – так называемого снюса – из-за рубежа, об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзором совместно с ФТС России (Федеральной таможенной службой, – прим. ВЗГЛЯД) принят комплекс мер по недопущению ввоза никотинсодержащей продукции через Государственную границу. Фактов ввоза с 24 декабря 2019 года не зафиксировано», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор подчеркивает, что 90,5% изъятого снюса – продукция импортного производства.

Также в ходе проверок ведомство проверило всех российских производителей, указанных на упаковках продукции. В список вошли 23 юрлица и 24 индивидуальных предпринимателя.

«На сегодняшний день установлено, что по 14 адресам, указанным на маркировке продукции, фактически производства не обнаружены; деятельность 5 производств приостановлена (Санкт-Петербург, Ставрополь, Екатеринбург, Тюмень, Московская область); остальные производства в процессе установления места нахождения», – отмечается в сообщении.

Индивидуальные предприниматели, данные о которых содержаться на продукции, отрицают причастность к осуществлению предпринимательской деятельности и производству снюса. Ведомство передало все материалы в следственные органы.

Ранее Совфед попросил срочно приостановить оборот никотиносодержащих изделий. Минздрав также потребовал запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.