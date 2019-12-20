Минздрав потребовал запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

Запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в России должен распространятся наравне с жевательным и сосательным табаком, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«На наш взгляд представлялось бы целесообразным приравнять в плане регулирования никотиносодержащие смеси к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних», – передает ТАСС слова Салагая на заседании комитета СФ по социальной политике.

По его словам, в настоящее время в России запрещена продажа снюса и насвая, но появляются другие некурительные способы потребления никотина.

«Сегодня мы называем снюсосм не совсем тот самый снюс, который определен в 15 федеральном законе. Появляются новые никотиносодержащие смеси для жевания, для сосания, которые позволяют очень быстро получить очень внушительную дозу никотина», – сказал замминистра.

«Сегодня, по данным наркологов, каждый день в нашей стране скорая доставляет кого-то с расстройствами поведении и отравлением, вызванными употреблением никотина. Поэтому сегодня проблема потребления никотиносодержащих смесей и их дополнительного регулирования стоит очень остро», – добавил Салагай.

В ноябре в Екатеринбурге стало известно о двух случаях отравления школьников «новым» снюсом, который представляет собой никотиновые «пэки». Доза вещества в них настолько велика, что может стать для ребенка смертельно опасной.

Напомним, 3 декабря премьер Дмитрий Медведев заявил, что необходимо создать регулирование в сфере продажи никотиносодержащих жевательных смесей.