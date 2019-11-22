Российские школьники увлеклись «новым» снюсом

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

На видео ФСБ России хорошо видно, что унитазы в гальюнах украинских кораблей целы и невредимыФото: кадр из видео
В производстве антироссийских фальшивок Украина скатилась до в прямом смысле туалетных аргументов. В Киеве утверждают, что Россия, возвращая Украине ее военные катера, сняла с кораблей «даже унитазы». Мало того, что это прямая ложь. Куда забавнее то, что уже не первый раз туалетные принадлежности фигурируют в бездоказательных обвинениях в адрес России и ее вооруженных сил. Подробности...
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Москва успешно скрестила метро и электрички

Открыть важнейший для Москвы транспортный проект приехал президент ПутинФото: Сергей Карпухин/ТАСС
В столице запущены «Московские центральные диаметры» – МЦД. В официальной церемонии открытия принял участие Владимир Путин – он проехал на новом поезде «Иволга» по МЦД-1 от Белорусского вокзала до станции «Фили». Участие президента страны полностью соответствует важности запущенного проекта. В чем большие плюсы новой дороги и ее небольшие минусы? Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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              Российские школьники увлеклись «новым» снюсом

              22 ноября 2019, 09:51

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В Екатеринбурге стало известно о двух случаях отравления школьников «новым» снюсом, который представляет собой никотиновые «пэки», причем доза вещества в них настолько велика, что может стать для ребенка смертельно опасной.

              После того, как стало известно об отравлениях, родители в Екатеринбурге провели рейды совместно с полицией, передает портал e1.ru.

              В Уральском родительском комитете отметили, что еще год назад забили тревогу, так как не понимали, что это за вещество, которым внезапно увлеклись школьники.

              При этом о снюсе известно давно – ранее это был сосательный табак; его вместе с курительными смесями запретили еще в 2015 году. Теперь же снюсом называют никотиновые «пэки» (подушечки), упакованные в круглые пачки, похожие на шайбы. Производитель отмечает, что вещество вызывает привыкание.

              При этом президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков отмечает, что в снюсе, вероятно, присутствуют и другие, более опасные вещества. «К нам буквально на прошлой неделе привозили двух девчонок: одна из Нижнего Тагила, другая из Екатеринбурга. Они обе не наркоманки и не курили JWH (синтетический аналог марихуаны, действующее вещество спайсов), а анализы мочи показали у обеих большое содержание JWH в организме. С чем это связано – непонятно, потому что курить они не курят, а жуют снюс», – рассказал он.

              В свою очередь главный нарколог УрФО Антон Поддубный заявил, что «вся опасность заключается в большом содержании никотина». «Оно такое высокое, что возможно отравление. В том числе и смертельное. Вот, к примеру: в одной сигарете, самой крепкой, содержится один миллиграмм никотина, а там – 60–90. То есть это просто мегатоксичная доза», – отметил он. 

              Изъятое у детей вещество уже отправляли на экспертизу. Его формула, рассказывает председатель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, «не подпадала под формулы того, что считается наркотическими веществами».

              Кроме того, снюс не является табачным изделием, а потому под действие соответствующего закона тоже не подпадает. В данный момент купить снюс можно как в торговых центрах и алкомаркетах, так и в Сети.

              «Cейчас, когда табак запретили, туда просто вливают никотина сколько душе угодно. Банку одного популярного бренда я выкинул сразу после покупки: меньше минуты держал, а потом кровью плевался. И это не литературный оборот», – рассказал интернет-порталу один из пробовавших снюс. По словам молодого человека, он увлекся веществом еще в школе.

              Ранее в России ликвидировали сразу две крупные нарколаборатории: в Подмосковье и в Хабаровске.


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