Российские школьники увлеклись «новым» снюсом

В Екатеринбурге стало известно о двух случаях отравления школьников «новым» снюсом, который представляет собой никотиновые «пэки», причем доза вещества в них настолько велика, что может стать для ребенка смертельно опасной.

После того, как стало известно об отравлениях, родители в Екатеринбурге провели рейды совместно с полицией, передает портал e1.ru.

В Уральском родительском комитете отметили, что еще год назад забили тревогу, так как не понимали, что это за вещество, которым внезапно увлеклись школьники.

При этом о снюсе известно давно – ранее это был сосательный табак; его вместе с курительными смесями запретили еще в 2015 году. Теперь же снюсом называют никотиновые «пэки» (подушечки), упакованные в круглые пачки, похожие на шайбы. Производитель отмечает, что вещество вызывает привыкание.

При этом президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков отмечает, что в снюсе, вероятно, присутствуют и другие, более опасные вещества. «К нам буквально на прошлой неделе привозили двух девчонок: одна из Нижнего Тагила, другая из Екатеринбурга. Они обе не наркоманки и не курили JWH (синтетический аналог марихуаны, действующее вещество спайсов), а анализы мочи показали у обеих большое содержание JWH в организме. С чем это связано – непонятно, потому что курить они не курят, а жуют снюс», – рассказал он.

В свою очередь главный нарколог УрФО Антон Поддубный заявил, что «вся опасность заключается в большом содержании никотина». «Оно такое высокое, что возможно отравление. В том числе и смертельное. Вот, к примеру: в одной сигарете, самой крепкой, содержится один миллиграмм никотина, а там – 60–90. То есть это просто мегатоксичная доза», – отметил он.

Изъятое у детей вещество уже отправляли на экспертизу. Его формула, рассказывает председатель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, «не подпадала под формулы того, что считается наркотическими веществами».

Кроме того, снюс не является табачным изделием, а потому под действие соответствующего закона тоже не подпадает. В данный момент купить снюс можно как в торговых центрах и алкомаркетах, так и в Сети.

«Cейчас, когда табак запретили, туда просто вливают никотина сколько душе угодно. Банку одного популярного бренда я выкинул сразу после покупки: меньше минуты держал, а потом кровью плевался. И это не литературный оборот», – рассказал интернет-порталу один из пробовавших снюс. По словам молодого человека, он увлекся веществом еще в школе.

Ранее в России ликвидировали сразу две крупные нарколаборатории: в Подмосковье и в Хабаровске.