Медведев призвал разработать регулирование на рынке никотиновых жвачек

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что необходимо создать регулирование в сфере продажи никотиносодержащих жевательных смесей.

Об этом сообщает ТАСС.

В ноябре в Екатеринбурге стало известно о двух случаях отравления школьников «новым» снюсом, который представляет собой никотиновые «пэки». Доза вещества в них настолько велика, что может стать для ребенка смертельно опасной.