В новом инциденте с «Суперджетом» заподозрили грубую ошибку пилота

Посадка самолета Sukhoi Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово могла быть ошибкой пилота, сообщил источник в экстренных службах.

«Пилот мог перепутать взлетно-посадочную полосу и приземлиться на строящуюся, между ними порядка 280 метров», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что видимость в момент посадки была максимальной.

Источник заметил, что это не первый подобный случай. Аналогичное происшествие было в 2015 году в аэропорту Краснодара, когда самолет также сел в штатном режиме на строящуюся полосу.

До этого в «Гражданских самолетах Сухого» сообщили, что самолет был технически исправен.

В четверг SSJ-100, как сообщалось, экстренно сел на недостроенной полосе в Домодедово. Никто не пострадал.

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