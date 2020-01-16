«Суперджет» экстренно сел на недостроенной ВПП в Домодедово

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» экстренно сел на строящуюся ВПП в Домодедово, сообщил источник.

Никто не пострадал, передает «Интерфакса».

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила посадку самолета на недействующую ВПП. Сообщается, что лайнер сел штатно, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Источник ТАСС сообщает, что самолет авиакомпании «Ираэро» летел из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву.

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