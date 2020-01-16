Против капитана задержанного у южных Курил японского судна возбудили дело

Административное дело возбуждено в отношении капитана японского промыслового судна, задержанного в среду у южных Курил, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что в среду российские пограничники в 200-мильной исключительной экономической зоне Росси вблизи Южных Курил задержали японское промысловое судно «Сее Мару-68» за неучтенные водные биоресурсы. Судно доставили в терминал на острове Кунашир для проведения необходимых процессуальных действий.

«Административное дело заведено в отношении капитана рыболовной шхуны «Сее Мару-68», задержанной в среду возле Южных Курил по факту неучтенного 714 килограммов ската», – передает РИА «Новости» сообщение российского ведомства.

По информации погранслужбы, выявлено нарушение положений Межправительственного соглашения России и Японии.

«В частности, на борту промыслового судна находилось 714 килограммов ската, неучтенного в промысловой документации. В отношении капитана судна возбуждено административное дело за нарушение правил рыболовств», – отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, в декабре пять японских рыболовецких судов были задержаны у Курил российскими пограничниками.