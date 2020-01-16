Легендарный разведчик раскритиковал желание Польши переписать историю

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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании к Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнирровали и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Политическая реформа Путина сделает Россию сильнее

Шестнадцатое президентское послание Владимира Путина дало старт политической реформеФото: Алексей Никольский/ТАСС
Президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию 21 века – и точно также в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределенно всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.  Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

Генерал Касем погиб, но влияние его страны в регионе после этого только вырослоФото: USA TODAY/Reuters
Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра - главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
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Геи победили «Оскар»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...
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Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

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              Легендарный разведчик раскритиковал желание Польши переписать историю

              16 января 2020, 07:40

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией – это безумие и подлость, заявил легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.

              «Я бы крепко по-польски сказал этим людям все, что я об этом думаю! Это просто безумие, надругательство над памятью сотен тысяч советских и польских солдат, которые вместе били гитлеровцев на земле Польши», – передает РИА «Новости» слова 102-летнего ветерана Службы внешней разведки России, руководившего операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

              «Если бы не наша победа, никакого свободного и независимого польского государства сегодня не существовало бы. И все те, кто сегодня устраивает вот эти подлые вещи, должны понимать, что и их самих бы не было», – добавил Ботян.

              По его словам, советские партизаны, действовавшие в Великую Отечественную войну на территории Польши, пользовались помощью местных священников, те ни разу не выдали партизан гитлеровцам.

              «Я приходил к ним, кланялся, говорил по-польски: Слава Иисусу Христу, а они отвечали – Во веки веков, аминь. После этого я объяснял, что произошло, говорил, что мы пришли на помощь польскому народу, который борется с оккупантами, и что у нас есть раненые, мы просим их спрятать и оказать медицинскую помощь. И ни разу ксендзы наших товарищей не выдали немцам!» – добавил Ботян.

              Легендарный разведчик вспомнил также, что первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше.

              Как вспоминает Ботян, в мае 1944 года, когда его группа вышла в район Краковского воеводства, командир одного из отрядов Армии Людовой, организованной польскими коммунистами, связался с советскими партизанами и попросил помочь освободить подпольщиков, находившихся в тюрьме в расположенном рядом старинном городке Илже.

              «Для начала партизаны провели разведку, перерезали телефонные провода – тем самым оборвали связь Илжи с немецким гарнизоном, располагавшимся рядом с городом. И уже ночью мы вошли в город...И всю ночь Илжа была в руках партизан. С немецких складов забрали оружие, из аптеки – бинты и лекарства. Мы даже поесть успели. И потом выдвинулись из города дальше в сторону Кракова», – вспоминает разведчик.

              «После войны в том школьном дворе поставили памятник, на котором было написано, что на этом месте в ночь с 14 на 15 мая 1944 года вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта Ботяна – Алеши.
              Спустя много лет я приехал в Илжу, мне показали этот памятник. И такие у меня чувства были – не передать!» – признался Ботян.

              Напомним, в сентябре в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

              Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла. В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю.

              И действительно, такая попытка была: президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.

              Тем временем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке».

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