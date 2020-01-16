Легендарный разведчик раскритиковал желание Польши переписать историю

Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией – это безумие и подлость, заявил легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.

«Я бы крепко по-польски сказал этим людям все, что я об этом думаю! Это просто безумие, надругательство над памятью сотен тысяч советских и польских солдат, которые вместе били гитлеровцев на земле Польши», – передает РИА «Новости» слова 102-летнего ветерана Службы внешней разведки России, руководившего операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

«Если бы не наша победа, никакого свободного и независимого польского государства сегодня не существовало бы. И все те, кто сегодня устраивает вот эти подлые вещи, должны понимать, что и их самих бы не было», – добавил Ботян.

По его словам, советские партизаны, действовавшие в Великую Отечественную войну на территории Польши, пользовались помощью местных священников, те ни разу не выдали партизан гитлеровцам.

«Я приходил к ним, кланялся, говорил по-польски: Слава Иисусу Христу, а они отвечали – Во веки веков, аминь. После этого я объяснял, что произошло, говорил, что мы пришли на помощь польскому народу, который борется с оккупантами, и что у нас есть раненые, мы просим их спрятать и оказать медицинскую помощь. И ни разу ксендзы наших товарищей не выдали немцам!» – добавил Ботян.

Легендарный разведчик вспомнил также, что первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше.

Как вспоминает Ботян, в мае 1944 года, когда его группа вышла в район Краковского воеводства, командир одного из отрядов Армии Людовой, организованной польскими коммунистами, связался с советскими партизанами и попросил помочь освободить подпольщиков, находившихся в тюрьме в расположенном рядом старинном городке Илже.

«Для начала партизаны провели разведку, перерезали телефонные провода – тем самым оборвали связь Илжи с немецким гарнизоном, располагавшимся рядом с городом. И уже ночью мы вошли в город...И всю ночь Илжа была в руках партизан. С немецких складов забрали оружие, из аптеки – бинты и лекарства. Мы даже поесть успели. И потом выдвинулись из города дальше в сторону Кракова», – вспоминает разведчик.

«После войны в том школьном дворе поставили памятник, на котором было написано, что на этом месте в ночь с 14 на 15 мая 1944 года вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта Ботяна – Алеши.

Спустя много лет я приехал в Илжу, мне показали этот памятник. И такие у меня чувства были – не передать!» – признался Ботян.

Напомним, в сентябре в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла. В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю.

И действительно, такая попытка была: президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.

Тем временем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке».

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