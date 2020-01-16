«Sputnik Эстония» обвинил Таллин в цензуре

Давление эстонских властей на местное бюро Sputnik является цензурой, заявила шеф-редактор «Sputnik Эстония» Елена Черышева.

Черышева в эфире ETV+ заявила, что «политические и экономические санкции» в отношении сотрудников СМИ «есть цензура», которая вообще-то «в Эстонии запрещена». Черышева подчеркнула, что «Sputnik Эстония» входит в МИА «Россия сегодня», которое «не находится ни под какими санкциями».

Она отметила, что Дмитрий Киселев, оказавшийся под санкциями, не контролирует МИА, «там нет его активов», Киселев – «наемное лицо», как и сама Черышева, «только с более высокой зарплатой, на более высокой должности», передает РИА «Новости».

МИА «Россия сегодня» – это «федеральное российское СМИ, унитарное предприятие», подчеркнула Черышева.

Как она сообщила, в письме от эстонской полиции безопасности «контроль» со стороны Киселева над МИА объяснили тем, «он ставит подписи». Черышева «как руководитель представительства» отметила, что «подписей Дмитрия Константиновича Киселева не видела ни на одном финансовом документе», только на «поздравительных открытках «С Новым годом» и «Международным женским днем».

В конце передачи ведущий подвел итоги телефонного голосования телезрителей: 90% позвонивших признали, что в Эстонии действует цензура в отношении Sputnik,10% не были согласны с этим.

Напомним, в Эстонии прекратил свою деятельность местный филиал российского агентства Sputnik. Все последние месяцы его сотрудники подвергались давлению – сначала им заблокировали возможность получать законную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами.