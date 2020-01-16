«Sputnik Эстония» обвинил Таллин в цензуре

Взгляд
16 января, четверг  |  Последнее обновление — 01:02  |  vz.ru
Разделы

Сделка с США станет самоубийством для Китая

Торговая сделка США и Китая может быть опаснойФото: imago stock&people/Global Look Press
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, потребовав в ответ, по сути, укрепления юаня. В прошлый раз, когда Вашингтон искусственно ослабил доллар за счет других стран, это привело к тяжелым последствиям для другой азиатской страны. Повторит ли Китай судьбу Японии с ее «потерянными десятилетиями» или сумеет выйти победителем из этой сделки? Для России она тоже может быть опасной.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
Перейти а раздел…

Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
Перейти а раздел…

Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

Генерал Касем погиб, но влияние его страны в регионе после этого только вырослоФото: USA TODAY/Reuters
Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра - главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...

Геи победили «Оскар»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

    Пассажирские лайнеры, сбитые ракетами

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На территории посольства в Ливане разорвались гранаты со слезоточивым газом
              Медведев объявил об отставке правительстваПутин предложил ряд поправок в КонституциюСША и КНР подписали соглашение о первой фазе торговой сделкиМутко дал объяснение отставки правительства
              Путин предложит Медведеву новую должностьПутин предложил изменить порядок назначения правительства РоссииТрамп заявил о возможности скорого визита в КитайИностранные СМИ оценили предложенные Путиным инициативы по Конституции России
              Путин поручил выплачивать материнский капитал при рождении первенцаВ «Ростелекоме» не увидели технической сложности в отмене платы за доступ к сайтамЧубайс рассказал о главной неожиданности для авторов «шоковой терапии»Иран заявил о нанесении поражения США в регионе

              Главная тема


              Политическая реформа Путина сделает Россию сильнее

              исторические документы


              В Польше захотели рассекретить архивы России по Второй мировой войне

              кабинет медведева


              Появилось видео с реакцией министров на заявление об отставке правительства

              будущее флота


              В Германии оказались «ошеломлены» проектом нового российского авианосца

              Видео

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              европейский уровень


              Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              удар санкциями


              Когда США обрушат экономику Ирана

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              «Sputnik Эстония» обвинил Таллин в цензуре

              16 января 2020, 00:59

              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати

              Давление эстонских властей на местное бюро Sputnik является цензурой, заявила шеф-редактор «Sputnik Эстония» Елена Черышева.

              Черышева в эфире ETV+ заявила, что «политические и экономические санкции» в отношении сотрудников СМИ «есть цензура», которая вообще-то «в Эстонии запрещена». Черышева подчеркнула, что «Sputnik Эстония» входит в МИА «Россия сегодня», которое «не находится ни под какими санкциями».

              Она отметила, что Дмитрий Киселев, оказавшийся под санкциями, не контролирует МИА, «там нет его активов», Киселев – «наемное лицо», как и сама Черышева, «только с более высокой зарплатой, на более высокой должности», передает РИА «Новости».

              МИА «Россия сегодня» – это «федеральное российское СМИ, унитарное предприятие», подчеркнула Черышева.

              Как она сообщила, в письме от эстонской полиции безопасности «контроль» со стороны Киселева над МИА объяснили тем, «он ставит подписи». Черышева «как руководитель представительства» отметила, что «подписей Дмитрия Константиновича Киселева не видела ни на одном финансовом документе», только на «поздравительных открытках «С Новым годом» и «Международным женским днем».

              В конце передачи ведущий подвел итоги телефонного голосования телезрителей: 90% позвонивших признали, что в Эстонии действует цензура в отношении Sputnik,10% не были согласны с этим.

              Напомним, в Эстонии прекратил свою деятельность местный филиал российского агентства Sputnik. Все последние месяцы его сотрудники подвергались давлению – сначала им заблокировали возможность получать законную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............