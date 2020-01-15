СК заинтересовался проехавшей на коньках по тонкому льду семьей с младенцем

В Медвежьегорском районе Карелии началась доследственная проверка по сообщению СМИ о передвижении семейной пары с ребенком по льду Онежского озера.

В сообщении на сайте СК указывается, что в СМИ появилось «сообщение о факте передвижения семейной пары на коньках с малолетним ребенком в коляске по льду Онежского озера от поселка Великая Губа до острова Кижи в Медвежьегорском районе при сложной ледовой обстановке».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что семья с ребенком на коляске добралась на коньках по льду Онежского озера до острова Кижи за 2 часа 46 минут. Супруги рассказывали, что заранее исследовали маршрут на судне на воздушной подушке «Хивус», передает «Интерфакс».

На этом же судне спасатели сопровождали семью во время путешествия на коньках.

Отмечается, что из-за череды атлантических циклонов в Карелии слабые морозы чередуются с оттепелями. До сих пор не замерзли некоторые водоемы, в частности, Онежское озеро.