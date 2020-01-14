C поезда из Крыма сняли выбросившую из купе 10-месячную дочь женщину

Сотрудники транспортной полиции сняли с поезда жительницу Воронежа, которая вынесла из купе свою 10-месячную дочь и бросила ее на лестнице между этажами вагона, сообщает пресс-служба управление МВД на транспорте по ЮФО.

По данным РИА «Новости», инцидент произошел в поезде Симферополь – Москва в ночь на пятницу, 10 января. Как отмечали в соцсетях, полуголая женщина вытащила девочку из купе и бросила в дверном проеме.

Как установила полиция, 36-летняя женщина ехала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и 10-месячной дочерьми, а также сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать вынесла младшую дочь из купе и оставила на лестнице, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На следующий день семья была снята с поезда и доставлена в дежурное отделение полиции на станции Крымская. 10-месячная девочка направлена в больницу, а старшая – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В отношении матери детей и ее сожителя был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, основанием для которого послужило ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка.

Отмечается, что сейчас дети находятся со своими законными представителями, полиция передала данные в органы системы профилактики по месту жительства семьи.

Ранее уборщица нашла младенца в общественном туалете у московского метро.