Путин заявил о невозможности иностранного гражданства у губернаторов и министров

Лица, занимающие важнейшие в России должности, в том числе премьер-министр, министры и губернаторы, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что миссия государственной службы заключается «именно в служении».

«И человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом и никаких иначе, без всяких полутонов и допущений», – добавил президент.

Также Путин призвал ужесточить требования к кандидатам в президенты: по его словам, они должны проживать в стране не меньше 25 лет, а также никогда не иметь другого гражданства. Сейчас, согласно законодательству, президентом России может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.

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