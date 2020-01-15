Эксперт оценил инициативу создать в России институт частных приставов

Внедрение частных судебных приставов – хорошая идея, если документально это будет работать по аналогии с третейским судом, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат по арбитражным спорам Павел Ламбров.

В России предложили создать институт частных судебных приставов, инициативу поддержало министерство финансов. Отмечается, что на первом этапе частники смогут взыскать долги только в пользу бизнеса.

«В России этого инструмента никогда не было, и я думаю, что предложение о его создании обусловлено тем, чтобы повысить эффективность исполнения судебных актов и, соответственно, взыскания задолженностей. Но так как механизм еще не отработан, сложно понять, как он будет работать», – говорит Ламбров.

Адвокат отметил, что главным отличием такого института от коллекторского будет наличие у приставов судебного акта.

«В отличие от коллекторов, у частных судебных приставов будут полномочия на взыскание задолженностей, а также лицензирование. Коллектор – это все-таки лицо, которое совершает действия по взысканию не обязательно в судебном порядке, а у частников все-таки будет судебный акт», – рассуждает Ламбров.

Практика частных приставов уже давно существует за рубежом, например в англосаксонской системе, рассказывает адвокат. Там частный судебный исполнитель – это свободный профессионал, который самостоятельно организует свою деятельность и несет имущественную ответственность за результаты своей работы, а также проверяется и контролируется государством.

Ранее в Министерстве юстиции предложили изменить правила взыскания долгов с физических лиц. Газета ВЗГЛЯД также рассказывала, какие доходы приставы не могут взыскать за долги.