В Германии экс-дипломата ЕС заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Генпрокуратура Германии начала расследование против экс-дипломата ЕС из ФРГ и двух лоббистов по подозрению в шпионаже на Китай, пишут немецкие СМИ.

Правоохранители в среду утром провели обыски в офисах и квартирах в Берлине и Брюсселе, передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Также обыски проходят в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Бавария.

По данным следствия, двое подозреваемых передавали министерству госбезопасности КНР частную и служебную информацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в 2019 году китайских ученых начали массово изгонять из Соединенных Штатов.