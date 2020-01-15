США понадобились новые средства борьбы с беспилотниками

Взгляд
15 января, среда  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
Разделы

Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
Перейти а раздел…

Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Москве не удалось помирить Сараджа и Хафтара

Хафтар прервал переговоры из-за оскорбительного нежелания Сараджа садиться за один столФото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press,
Cesareo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Вопреки всем усилиям России и Турции, пока не удалось примирить воюющие стороны в Ливии. Основная цель переговоров между Халифой Хафтаром и Фаизом Сараджем – прекращение огня – накануне достигнута не была, а во вторник утром уже возобновились боевые действия в окрестностях столицы страны Триполи. Что помешало соглашению враждующих сторон и сможет ли что-то изменить конференция по Ливии в Берлине 19 января?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия спасает Ливию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Успешное посредничество в ливийских делах резко поднимет авторитет Москвы. Причем не только и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в Европе. Страны Старого Света, столько сделавшие для свержения режима Муаммара Каддафи, сейчас страдают от ливийского бардака. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как отключить блогера от церкви

    Почему США и Иран ненавидят друг друга

    Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400
              Военная база с американцами в Ираке подверглась ракетному обстрелуСтало известно о подготовке Хафтаром нового штурма ТриполиИзраиль осудил публичное прославление антисемитов на УкраинеУкраина нашла повод привлечь Россию к ответственности за сбитый Ираном Boeing
              Роухани высказался о виновниках трагедии украинского BoeingБастрыкин объявил имя заказчика убийства следователя ШишкинойЗа год число получивших гражданство России украинцев выросло в два разаПентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52
              В немецком СМИ раскрыли секрет успеха России на Ближнем ВостокеВ «Единой России» не увидели перспектив во введении налога для домохозяекВ Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего бельяЗнаменитая бьюти-блогер оказалась трансгендером

              Главная тема


              Когда США обрушат экономику Ирана

              заявление белоруссии


              Минск перечислил альтернативных поставщиков нефти взамен российской

              запрет на въезд


              Санкции США на годы оставили российское посольство без компьютерной сети

              инициатива сейма


              Соловьев напомнил литовскому депутату об итогах всех военных походов на Москву

              Видео

              прогноз роста


              От российской экономики в 2020 году ждут большего

              европейский уровень


              Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

              успехи дипломатии


              Что получит Россия от примирения в Ливии

              разоблачение фейков


              Минздрав попал под удар информационной войны

              Рекордный джекпот


              Сергей Мардан: У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

              Слушать камертон


              Сергей Сафронов: Массовая культура не может создать эталонного русского

              Разрушить изнутри


              Герман Садулаев: Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Играете ли вы в лотереи?

              США понадобились новые средства борьбы с беспилотниками

              15 января 2020, 05:59

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              Соединенные Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

              По словам замглавы Пентагона, Вооруженные силы США ускоряют создание систем защиты от беспилотников, особенно в свете сравнительно недавних атак на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, передает ТАСС.

              «Мы решили, что исполнительным агентом по борьбе с БПЛА будут Сухопутные войска [США]. Мы создаем в [пригороде Вашингтона в штате Вирджиния близ Пентагона] Кристал-Сити управление [для решения таких задач]. Генерал-майор [Шон] Гейни станет руководителем этого управления, где будут работать порядка 60 человек. Мы сейчас завершаем решение политических вопросов, которые будут направлять деятельность [данной структуры]. Однако в целом идея заключается в том, чтобы объединить все усилия в плане разработки и развертывания, создать три-пять систем, которые будут лучше всего подходить для борьбы с БПЛА, и гарантировать, что мы применяем это в масштабах всего Министерства обороны США», – пояснила Лорд.

              Согласно изложенным ею сведениям, оценочную работу на этом направлении американское военное ведомство планирует завершить в апреле. «Мы рассматриваем ряд режимов работы сенсоров, ряд механизмов нанесения поражения [беспилотникам противника]. (...) Один из предварительных выводов заключается в том, что единого шаблона решения проблемы не существует. Нужна система с многочисленными сенсорами, многочисленными системами уничтожения, а ключ – в командовании и управлении и связи на всем театре военных действий», – подчеркнула замминистра обороны.

              По словам Лорд. США собираются в ближайшие месяцы развернуть за рубежом дополнительные средства противовоздушной обороны.

              «В следующие несколько месяцев мы в действительности отправляем некоторые довольно всеобъемлющие системы, с которыми генерал Гейни только вчера (в понедельник) ознакомился вместе со мной. Мы уже осуществили развертывание огромного объема военной техники. Речь идет просто о различных типах. (...) Сейчас у нас хорошо обстоят дела с интегрированной противовоздушной обороной. (...) Мы хотим, чтобы [в обороне] был охват всех систем [потенциального противника] – от категорий [БПЛА] 1-2 (то есть легких) до примерно 3-5 (то есть средних и тяжелых)», – сказала Лорд.

              Кроме того, она сообщила, что в Пентагоне приняли решение создать «оперативный пункт по гиперзвуковым вооружениям, чтобы приступить к изучению оборонно-промышленной базы, начать привлекать различные компании». По словам Лорд, в наступившем году США продемонстрируют «существенный прогресс» в создании гиперзвуковых вооружений.

              Напомним, в сентябре 2019 года наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что ПВО королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты страны, так как американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............