Верховная рада приняла заявление с требованиями к Ирану

Депутаты Верховной рады приняли заявление, в котором требуют от Тегерана официальных извинений за гибель самолета «Международных авиалиний Украины», возвращения тел погибших, выплаты компенсаций.

Текст документа поддержали 368 депутатов из 226 необходимых, передает ТАСС.

«Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат», – говорится в заявлении.

Заявление не несет практических последствий, оно носит декларативный характер.

При этом экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал альтернативный проект заявления, в котором пытался привязать Россию к крушению самолета. Однако в итоге его инициатива не была вынесена на рассмотрение в парламент.

Вину России в крушении Boeing пытались найти депутаты партии Порошенко «Европейская солидарность».

Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing 737-800, объяснив, что военные приняли самолет за крылатую ракету.

Жертвами крушения самолета стали 176 человек.