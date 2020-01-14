ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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14 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Почему Москве не удалось помирить Сараджа и Хафтара

Хафтар прервал переговоры из-за оскорбительного нежелания Сараджа садиться за один столФото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press,
Cesareo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Вопреки всем усилиям России и Турции, пока не удалось примирить воюющие стороны в Ливии. Основная цель переговоров между Халифой Хафтаром и Фаизом Сараджем – прекращение огня – накануне достигнута не была, а во вторник утром уже возобновились боевые действия в окрестностях столицы страны Триполи. Что помешало соглашению враждующих сторон и сможет ли что-то изменить конференция по Ливии в Берлине 19 января?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем Россия спасает Ливию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Успешное посредничество в ливийских делах резко поднимет авторитет Москвы. Причем не только и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в Европе. Страны Старого Света, столько сделавшие для свержения режима Муаммара Каддафи, сейчас страдают от ливийского бардака. Подробности...

Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
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Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              14 января 2020, 18:12

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ-5 лучших практик с 1 по 12 января 2020 года попали: «Обращения граждан в социальных сетях», Республика Саха (Якутия); Субсидии организациям, трудоустраивающих подростков, Ленинградская область; Губернатор в роли Деда Мороза, Забайкальский край; Проект «Наше сокровище», Самарская область; Выплата врачам на ипотеку, Ивановская область.

              В республике Саха (Якутия) обращения, жалобы и предложения граждан, поступающие через официальные страницы главы и правительства республики в социальных сетях, приравниваются к официальному запросу. После поступления того или иного обращения, министерствам и ведомствам на первичное реагирование – предоставление официального ответа или информации – дается 8 часов, а любой отказ со стороны исполнителей будет считаться грубым нарушением и неисполнением указа главы Республики Саха (Якутия).

              Практика нацелена на вовлечение широких категорий населения и органов власти в оперативное и эффективное решение проблем граждан по различным направлениям, усиление общественного контроля за развитием региона и организацию эффективного взаимодействия общества и власти.

              В Ленинградской области в рамках реализации поручений губернатора Александра Дрозденко комитет по труду и занятости населения объявил о проведении конкурса на гранты среди государственных бюджетных и автономных учреждений, готовых трудоустраивать подростков в свободное от учебы время. Гранты будут выдаваться в форме субсидий. Средства можно расходовать только на заработную плату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению биржи труда. При конкурсном распределении субсидий комиссия будет оценивать характер временного трудоустройства подростков, полученные ими профессиональные навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер заработной платы, количество трудоустроенных. На основании этих критериев будет определяться размер субсидии. Прием заявок на получение гранта осуществляется с 9 января по 20 января 2020 года.

              Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей, находящихся на лечении в краевом онкологическом диспансере. Маленькие пациенты получили подарки лично от главы региона. Поздравление губернатора важно для поддержания эмоционального фона детей и их родителей. Это позволяет легче переносить процесс лечения.

              С 1 января в Самарской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Это подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище». В подарок входят 27 позиций – это комбинезоны, ползунки, средства гигиены, фотоальбом, флеш-карта для хранения фотографий, постельные принадлежности. Общая стоимость одного подарочного набора 10 тыс. рублей. Все предметы – местного производства, что является поддержкой производителей детских товаров. Подарок будет вручаться в родильных домах каждой матери первенца, зарегистрированной и проживающей на территории Самарской области. Родителям двойняшек и близнецов тоже не придется делить комплект между детьми — подарок полагается каждому малышу.

              Практика направлена на предоставление материальной адресной поддержки новорожденным детям в части обеспечения их предметами первой необходимости.

              В Ивановской области начались выплаты медикам на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам. На данный момент средства в размере 225 тыс. рублей получили два врача. Еще 18 заявок одобрено банками, идет поиск жилья. Мера поддержки медиков была введена в регионе по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Она распространяется на врачей до 40 лет, принятых на работу в учреждения здравоохранения по дефицитным специальностям. Размер единовременной социальной выплаты на оплату первоначального взноса (или его части) по ипотечным жилищным кредитам составляет 225 тыс. рублей. В 2020 году подъемные и выплату на первый взнос по ипотеке в Ивановской области получат 30 специалистов-медиков. В региональном бюджете на эти меры поддержки медиков предусмотрено 9,75 млн рублей.

              Практика позволяет сократить дефицит кадров в медицинской сфере, позитивно скажется на уровне жизни представителей профессии врача в регионе.


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