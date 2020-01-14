Экс-полковник Захарченко подрался в колонии

Экс-полковник Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в исправительной колонии №5 в Мордовии, подрался с другим заключенным. По факту конфликта проводится проверка.

УФСИН России по республике сообщает, что конфликт, переросший в драку, произошел 9 января «на почве личных неприязненных отношений». Один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, передает «Интерфакс».

Ведется проверка, материалы дела переданы в следственные органы.

СМИ сообщают, что один из заключенных получил удар по лицу от Захарченко, которого обвинили в якобы продаже в колонии мобильных телефонов.

Приговор Захарченко был вынесен 10 июня. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.

Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.