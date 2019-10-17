Суд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко на полгода с 13 лет колонии до 12,5 лет.

«Суд постановил приговор изменить, убрать из обвинения квалифицицирующий признак «в группе лиц по предварительному сговору» и назначить наказание по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяц колонии общего режима», – цитирует решение суда ТАСС.

Напомним, приговор бывшему полковнику был вынесен 10 июня, он обвинялся в получении взяток в крупных размерах.