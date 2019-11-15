Экс-полковника Захарченко этапировали в мордовскую колонию

Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года заключения, этапировали в колонию для отбытия наказания, сообщил адвокат Александр Горбатенко.

«Сегодня мне сообщили, что Захарченко этапируют в колонию. Вчера еще он был в изоляторе», – передает ТАСС слова Горбатенко.

По словам источника, Захарченко будет отбывать наказание в Мордовии в поселке Леплей в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Приговор Захарченко был вынесен 10 июня, он обвинялся в получении взяток в крупных размерах. 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода с 13 лет колонии до 12,5 лет.

Напомним, в среду Захарченко перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

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