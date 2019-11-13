Захарченко признали «склонным к побегу» и ужесточили режим

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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

Пять лет назад, на прошлом саммите БРИКС в Бразилии, Владимир Путин встречался с президентами стран Южной АмерикиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Поездка Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС уже не воспринимается как что-то необычное, к визитам главы российского государства в Латинскую Америку стали привыкать. А ведь до 2004 года наши лидеры посещали только одно государство региона – Кубу. Сейчас у нас развиваются отношения практически со всеми странами Южной Америки. И они все меньше зависят от того, кто находится у власти. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет

«Железный купол» пока не может дать полных гарантий безопасности ИзраиляФото: EPA/Atef Safadi/ТАСС
Самая технологически развитая страна Ближнего Востока – Израиль – вновь подверглась атаке со стороны противника, обладающего крайне примитивным оружием. И атака эта была в какой-то мере успешна. Почему же даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
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Испания подложила под Европу очередную мину

Никита Коваленко, политический обозреватель
В первой экономике Европы скоро смена власти, вторая зависла в процессе Брексита, третью сотрясают протесты «Желтых жилетов», четвертая почти ежегодно меняет правительства, а пятую теперь вот раздирает не только сепаратизм, но и кризис власти. Подробности...

Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
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          • Нет

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          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Нет, ни при каких условиях

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              Захарченко признали «склонным к побегу» и ужесточили режим

              13 ноября 2019, 08:20

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, сообщили СМИ.

              Как пишет «Коммерсант», адвокат Захарченко Валерия Туникова рассказала, что об изменении статуса осужденного защита узнала при его переводе из СИЗО «Лефортово», где он находился под следствием и во время суда, в СИЗО «Медведь», где он будет готовиться к этапу в колонию.

              По информации издания, комиссия «Лефортово» поставила Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.

              Туникова отметила, что за три года, проведенные в «Лефортово», ее подзащитный не оказывал противодействия сотрудникам правоохранительных органов, не совершал попыток скрыться и е не имел никаких замечаний. Статус ему присвоили на основании некой оперативной информации, очевидно полученной из ФСБ.

              Теперь в личном деле полковника Захарченко и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка. По словам адвоката, такие метки означают, что Захарченко даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками, он обязан отмечаться чуть ли не каждый час у надзирателя, а малейшее нарушение приведет к соответствующей записи в личном деле, которая может помешать дальнейшему освобождению заключенного по УДО.

              Сам Захарченко высказал защитникам предположение, что применение в отношении него этой «исключительной меры» связано с его выступлением в Мосгорсуде, продолжавшимся около 11 часов, при обжаловании приговора. В апелляции он подробно рассказал о нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных, по его версии, сотрудниками оперативно-следственной группы в ходе расследования уголовного дела и в самом суде.

              Защита осужденного Захарченко уже обратилась в Лефортовский райсуд Москвы с жалобой на «произвольное и необоснованное» ужесточение режима в его отношении. Туникова заявила также, что в дальнейшем планируется обращение в Европейский суд по правам человека, который подобные меры может признать «пытками».

              Приговор Захарченко был вынесен 10 июня, он обвинялся в получении взяток в крупных размерах.

              Напомним, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода с 13 лет колонии до 12,5 лет.

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