Захарченко признали «склонным к побегу» и ужесточили режим

Экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», адвокат Захарченко Валерия Туникова рассказала, что об изменении статуса осужденного защита узнала при его переводе из СИЗО «Лефортово», где он находился под следствием и во время суда, в СИЗО «Медведь», где он будет готовиться к этапу в колонию.

По информации издания, комиссия «Лефортово» поставила Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.

Туникова отметила, что за три года, проведенные в «Лефортово», ее подзащитный не оказывал противодействия сотрудникам правоохранительных органов, не совершал попыток скрыться и е не имел никаких замечаний. Статус ему присвоили на основании некой оперативной информации, очевидно полученной из ФСБ.

Теперь в личном деле полковника Захарченко и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка. По словам адвоката, такие метки означают, что Захарченко даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками, он обязан отмечаться чуть ли не каждый час у надзирателя, а малейшее нарушение приведет к соответствующей записи в личном деле, которая может помешать дальнейшему освобождению заключенного по УДО.

Сам Захарченко высказал защитникам предположение, что применение в отношении него этой «исключительной меры» связано с его выступлением в Мосгорсуде, продолжавшимся около 11 часов, при обжаловании приговора. В апелляции он подробно рассказал о нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных, по его версии, сотрудниками оперативно-следственной группы в ходе расследования уголовного дела и в самом суде.

Защита осужденного Захарченко уже обратилась в Лефортовский райсуд Москвы с жалобой на «произвольное и необоснованное» ужесточение режима в его отношении. Туникова заявила также, что в дальнейшем планируется обращение в Европейский суд по правам человека, который подобные меры может признать «пытками».

Приговор Захарченко был вынесен 10 июня, он обвинялся в получении взяток в крупных размерах.

Напомним, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода с 13 лет колонии до 12,5 лет.

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