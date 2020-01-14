Протоиерей Чаплин призвал наградить едва не отлученного от церкви блогера

Блогеров, задающих вопросы о доходах митрополий, нужно не отлучать от церкви, а награждать, заявил газете ВЗГЛЯД настоятель московского храма Святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин.

Белгородская митрополия пригрозила иском и возможным отлучением от церкви местному телеграм-блогеру, известному «горячими» расследованиями. Такое предупреждение церковь вынесла из-за того, что молодой человек писал священникам СМС с вопросами о внутрицерковных поборах.

«Похвалить его надо, а не отлучать. Нужно дать ему какую-нибудь церковную медаль. А если будет разрешена проблема финансовой закрытости, то и орден. Я не вижу ни одной причины, которая в нравственном и духовном смысле побуждала бы церковные общины и нынешнюю систему не обнародовать все цифры, которые касаются доходов и расходов. Ну что здесь скрывать, на самом деле?» – считает Чаплин.

Церковь – это не коммерческая структура, спецслужба или банк, объясняет протоиерей. По его мнению, если заданы вопросы, то на них нужно просто честно ответить. Если церковная система начинает превращаться в «no comment office», то это не только показатель слабости, но и ухода от честности.

«Я напомню, что в разделе [«Основ социальной концепции РПЦ»], который касается СМИ, упоминаются слова Священного писания о том, что мы должны быть готовы к всякому требующему у нас отчету в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Наше упование, это не только вероучение, но и нравственное состояние», – говорит Чаплин.

Делиться с людьми информацией о том, каково финансовое состояние церковных общин и Церкви в целом – нормально, отмечает протоиерей. Так есть возможность порассуждать, какие расходы необходимы, а от чего можно отказаться.