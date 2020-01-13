Белгородскому блогеру пригрозили отлучением от церкви

Журналист и блогер Владимир Корнев попытался взять у белгородских священников комментарий о церковных поборах, однако получил «духовное предостережение» от Белгородской митрополии о возможном отлучении от церкви.

Корнев пытался взять комментарий о поборах после того, как на почту издания «Белгород №1» 6 января пришло анонимное письмо о съезде Белгородской митрополии в декабре прошлого года, в котором говорилось, что после официальной части съезда владыка раскритиковал священников за то, что они обсуждали в Сети «взимание митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов», передает РИА «Новости».

«Речь шла не о прихожанах, а именно о внутрицерковных поборах. Этот вопрос я задавал владыке и ранее», – сказал Корнев.

По его словам, на этот раз он попытался получить у духовенства разъяснения, но ему никто не ответил, а на сайте Белгородской митрополии после этого появился материал с названием «Духовное предостережение». В нем сообщается о том, что Корнева заметили в сборе информации для «дискредитации духовенства митрополии».

«Напоминаем, что церковь отделена от государства и действует сообразно своему каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут попасть под прещения вплоть до отлучения от Церкви», – говорится в официальном сообщении митрополии.

Корнев сообщил, что после этого два священника в частной беседе выразили ему поддержку.