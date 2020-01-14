Победитель «Лидеров России» назначен представителем вологодского губернатора в Москве

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14 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Победа «майдана» может пойти Абхазии на пользу

После отставки Рауля Хаджимба (слева) обязанности президента будет исполнять Валерий Бганба Фото: пресс-служба президента Абхазии
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы, утвердил и. о. главы государства премьер-министра Бганбу и назначил на 22 марта новые выборы, в которых Хаджимба участвовать не будет. Так завершился «абхазский майдан» – острая фаза политического кризиса, но сам кризис не преодолен. Что ждет республику, где оппозиция свергла пророссийского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...

Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
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Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
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      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

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              Победитель «Лидеров России» назначен представителем вологодского губернатора в Москве

              14 января 2020, 12:00

              Текст: Алина Назарова

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              Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Алексей Лысов назначен полномочным представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве.

              Основной задаче Лысова на новом посту станет содействие достижению целей нацпроектов и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц. Также задачей Лысова будет развитие проектной деятельности в работе органов исполнительной государственной власти Вологодской области и координация работы по реализации национальных и региональных проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              Лысов родился в 1985 году в Вологде. Он окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета. Свой профессиональный путь Лысов начал экономистом. Работал в комитете госзаказа, департаменте труда и занятости населения Вологодской области, в управлении совершенствования управленческих процессов правительства области, а также заместителем генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог Вологодской области».

              В 2018 году Лысов стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей», а 12 марта того же года вступил в должность главного советника управления президента по внутренней политике.

              «Конкурс «Лидеры России» – это возможность развития, шанс, который надо почувствовать. Во Владивостоке сегодня стартует первый региональный полуфинал третьего сезона конкурса. Мой совет участникам – будьте собой и верьте в себя! Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь. Выспитесь и покажите себя настоящих», – отметил Лысов.

              За два года назначения на высокие позиции получили свыше 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.


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