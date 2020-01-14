Кудрин призвал расширить полномочия парламента в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что систему органов власти в России необходимо совершенствовать, в том числе расширять полномочия парламента.

«Конечно, что вся наша система власти требует совершенствования, в том числе тема роли парламента. Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать долю полномочий парламента», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости».

Он также назвал рациональным ограничение числа сроков президента России в Конституции. «Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, – нормальная, рациональная мера», – сказал он.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в июле 2019 года в статье в «Парламентской газете» предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабинета министров, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что точка зрения председателя нижней палаты парламента является темой для дискуссии, но позиции по ней пока нет.