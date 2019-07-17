Песков назвал предложение Володина по Конституции темой для дискуссии

В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина, в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ознакомились. Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в «Парламентской газете». Это точка зрения спикера нижней палаты парламента – Думы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что Володин изложил свою личную точку зрения, которая в данный момент дискутируется.

По его словам, эта инициатива новая, поэтому об актуальности данного вопроса рано.

В среду в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина о необходимости изменить Конституцию, предоставив Госдуме возможность участвовать в формировании правительства. Вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов ответил на предложение изменить Конституцию.